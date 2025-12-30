- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
11 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-1 427.54 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-9 323.20 USD (249 667 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
-2.11
取引アクティビティ:
59.06%
最大入金額:
99.71%
最近のトレード:
12 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
8 (72.73%)
短いトレード:
3 (27.27%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-847.56 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-847.56 USD
最大連続の負け:
11 (-9 198.26 USD)
最大連続損失:
-9 198.26 USD (11)
月間成長:
-9.32%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
9 323.20 USD
最大の:
9 323.20 USD (9.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.32% (9 323.20 USD)
エクイティによる:
2.64% (2 522.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|BTCUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-6.4K
|BTCUSD
|-3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-6.3K
|BTCUSD
|-243K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
レビューなし
