- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
11 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-1 427.54 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-9 323.20 USD (249 667 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-2.11
Attività di trading:
59.06%
Massimo carico di deposito:
99.71%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
8 (72.73%)
Short Trade:
3 (27.27%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-847.56 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-847.56 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-9 198.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 198.26 USD (11)
Crescita mensile:
-9.32%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 323.20 USD
Massimale:
9 323.20 USD (9.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.32% (9 323.20 USD)
Per equità:
2.64% (2 522.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|BTCUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-6.4K
|BTCUSD
|-3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-6.3K
|BTCUSD
|-243K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -1 428 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -9 198.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
