Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
0 (0.00%)
Verlusttrades:
11 (100.00%)
Bester Trade:
0.00 USD
Schlechtester Trade:
-1 427.54 USD
Bruttoprofit:
0.00 USD
Bruttoverlust:
-9 323.20 USD (249 667 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
0 (0.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.00 USD (0)
Sharpe Ratio:
-2.11
Trading-Aktivität:
59.06%
Max deposit load:
99.71%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
8 (72.73%)
Short-Positionen:
3 (27.27%)
Profit-Faktor:
0.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-847.56 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-847.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-9 198.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-9 198.26 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-9.32%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9 323.20 USD
Maximaler:
9 323.20 USD (9.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.32% (9 323.20 USD)
Kapital:
2.64% (2 522.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|BTCUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-6.4K
|BTCUSD
|-3K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-6.3K
|BTCUSD
|-243K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Bester Trade: +0.00 USD
Schlechtester Trade: -1 428 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 0
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -9 198.26 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
Keine Bewertungen
30 USD pro Monat
-9%
0
0
USD
USD
91K
USD
USD
1
0%
11
0%
59%
0.00
-847.56
USD
USD
9%
1:100