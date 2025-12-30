- Crescimento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
11 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-1 427.54 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-9 323.20 USD (249 667 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
-2.11
Atividade de negociação:
59.06%
Depósito máximo carregado:
99.71%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
8 (72.73%)
Negociações curtas:
3 (27.27%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-847.56 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-847.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-9 198.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9 198.26 USD (11)
Crescimento mensal:
-9.32%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9 323.20 USD
Máximo:
9 323.20 USD (9.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.32% (9 323.20 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.64% (2 522.20 USD)
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -1 428 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -9 198.26 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
Sem comentários
