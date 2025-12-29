- Прирост
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
7 (58.33%)
Убыточных трейдов:
5 (41.67%)
Лучший трейд:
33.92 USD
Худший трейд:
-26.73 USD
Общая прибыль:
114.39 USD (15 232 pips)
Общий убыток:
-53.02 USD (8 811 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (80.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
80.28 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
2.03
Длинных трейдов:
6 (50.00%)
Коротких трейдов:
6 (50.00%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
5.11 USD
Средняя прибыль:
16.34 USD
Средний убыток:
-10.60 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-30.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.21 USD (2)
Прирост в месяц:
6.14%
Алготрейдинг:
8%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.04 USD
Максимальная:
30.21 USD (2.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTEC
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTEC
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTEC
|6.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +33.92 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +80.28 USD
Макс. убыток в серии: -30.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real31
|11.58 × 19
The "Market Hawk" Index PRO signal is intended for intraday trading and scalping, preferably during the NY session, using ICT concepts, focusing on key levels, Change in State of Delivery (CISD), and liquidity sweeps.
All analyses are performed via TradingView using exhaustively observed and tested indicators. The economic calendar is closely monitored, and there may not be trading every day.
The signal does not use risky strategies and has a defined stop loss.
