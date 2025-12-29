СигналыРазделы
Market Hawk Index PRO
Rafael Adriano De Siqueira Pace

Market Hawk Index PRO

Rafael Adriano De Siqueira Pace
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
7 (58.33%)
Убыточных трейдов:
5 (41.67%)
Лучший трейд:
33.92 USD
Худший трейд:
-26.73 USD
Общая прибыль:
114.39 USD (15 232 pips)
Общий убыток:
-53.02 USD (8 811 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (80.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
80.28 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
10 минут
Фактор восстановления:
2.03
Длинных трейдов:
6 (50.00%)
Коротких трейдов:
6 (50.00%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
5.11 USD
Средняя прибыль:
16.34 USD
Средний убыток:
-10.60 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-30.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.21 USD (2)
Прирост в месяц:
6.14%
Алготрейдинг:
8%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.04 USD
Максимальная:
30.21 USD (2.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTEC 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTEC 61
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTEC 6.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +33.92 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +80.28 USD
Макс. убыток в серии: -30.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real31
11.58 × 19
The "Market Hawk" Index PRO signal is intended for intraday trading and scalping, preferably during the NY session, using ICT concepts, focusing on key levels, Change in State of Delivery (CISD), and liquidity sweeps.

All analyses are performed via TradingView using exhaustively observed and tested indicators. The economic calendar is closely monitored, and there may not be trading every day.
The signal does not use risky strategies and has a defined stop loss.
Нет отзывов
2025.12.29 17:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 17:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
