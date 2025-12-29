- Incremento
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
7 (58.33%)
Transacciones Irrentables:
5 (41.67%)
Mejor transacción:
33.92 USD
Peor transacción:
-26.73 USD
Beneficio Bruto:
114.39 USD (15 232 pips)
Pérdidas Brutas:
-53.02 USD (8 811 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (80.28 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
80.28 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
10 minutos
Factor de Recuperación:
2.03
Transacciones Largas:
6 (50.00%)
Transacciones Cortas:
6 (50.00%)
Factor de Beneficio:
2.16
Beneficio Esperado:
5.11 USD
Beneficio medio:
16.34 USD
Pérdidas medias:
-10.60 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-30.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-30.21 USD (2)
Crecimiento al mes:
6.14%
Trading algorítmico:
8%
Reducción de balance:
Absoluto:
22.04 USD
Máxima:
30.21 USD (2.99%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USTEC
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USTEC
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USTEC
|6.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Mejor transacción: +33.92 USD
Peor transacción: -27 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +80.28 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -30.21 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real31
|11.58 × 19
The "Market Hawk" Index PRO signal is intended for intraday trading and scalping, preferably during the NY session, using ICT concepts, focusing on key levels, Change in State of Delivery (CISD), and liquidity sweeps.
All analyses are performed via TradingView using exhaustively observed and tested indicators. The economic calendar is closely monitored, and there may not be trading every day.
The signal does not use risky strategies and has a defined stop loss.
