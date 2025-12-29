- 자본
트레이드:
18
이익 거래:
10 (55.55%)
손실 거래:
8 (44.44%)
최고의 거래:
33.92 USD
최악의 거래:
-26.73 USD
총 수익:
176.76 USD (21 469 pips)
총 손실:
-96.54 USD (16 898 pips)
연속 최대 이익:
3 (80.28 USD)
연속 최대 이익:
80.28 USD (3)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
0.25%
최대 입금량:
24.59%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
11 분
회복 요인:
2.66
롱(주식매수):
9 (50.00%)
숏(주식차입매도):
9 (50.00%)
수익 요인:
1.83
기대수익:
4.46 USD
평균 이익:
17.68 USD
평균 손실:
-12.07 USD
연속 최대 손실:
2 (-30.21 USD)
연속 최대 손실:
-30.21 USD (2)
월별 성장률:
8.02%
Algo 트레이딩:
5%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
22.04 USD
최대한의:
30.21 USD (2.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.99% (30.21 USD)
자본금별:
1.93% (20.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USTEC
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USTEC
|80
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USTEC
|4.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +33.92 USD
최악의 거래: -27 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +80.28 USD
연속 최대 손실: -30.21 USD
The "Market Hawk" Index PRO signal is intended for intraday trading and scalping, preferably during the NY session, using ICT concepts, focusing on key levels, Change in State of Delivery (CISD), and liquidity sweeps.
All analyses are performed via TradingView using exhaustively observed and tested indicators. The economic calendar is closely monitored, and there may not be trading every day.
The signal does not use risky strategies and has a defined stop loss.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
8%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
3
5%
18
55%
0%
1.83
4.46
USD
USD
3%
1:200