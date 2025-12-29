- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
7 (58.33%)
Negociações com perda:
5 (41.67%)
Melhor negociação:
33.92 USD
Pior negociação:
-26.73 USD
Lucro bruto:
114.39 USD (15 232 pips)
Perda bruta:
-53.02 USD (8 811 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (80.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
80.28 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
10 minutos
Fator de recuperação:
2.03
Negociações longas:
6 (50.00%)
Negociações curtas:
6 (50.00%)
Fator de lucro:
2.16
Valor esperado:
5.11 USD
Lucro médio:
16.34 USD
Perda média:
-10.60 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-30.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.21 USD (2)
Crescimento mensal:
6.14%
Algotrading:
8%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
22.04 USD
Máximo:
30.21 USD (2.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USTEC
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USTEC
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USTEC
|6.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +33.92 USD
Pior negociação: -27 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +80.28 USD
Máxima perda consecutiva: -30.21 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real31
|11.58 × 19
The "Market Hawk" Index PRO signal is intended for intraday trading and scalping, preferably during the NY session, using ICT concepts, focusing on key levels, Change in State of Delivery (CISD), and liquidity sweeps.
All analyses are performed via TradingView using exhaustively observed and tested indicators. The economic calendar is closely monitored, and there may not be trading every day.
The signal does not use risky strategies and has a defined stop loss.
Sem comentários