- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
7 (58.33%)
Verlusttrades:
5 (41.67%)
Bester Trade:
33.92 USD
Schlechtester Trade:
-26.73 USD
Bruttoprofit:
114.39 USD (15 232 pips)
Bruttoverlust:
-53.02 USD (8 811 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (80.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
80.28 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
10 Minuten
Erholungsfaktor:
2.03
Long-Positionen:
6 (50.00%)
Short-Positionen:
6 (50.00%)
Profit-Faktor:
2.16
Mathematische Gewinnerwartung:
5.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-30.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-30.21 USD (2)
Wachstum pro Monat :
6.14%
Algo-Trading:
8%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
22.04 USD
Maximaler:
30.21 USD (2.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USTEC
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USTEC
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USTEC
|6.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +33.92 USD
Schlechtester Trade: -27 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +80.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -30.21 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real31
|11.58 × 19
The "Market Hawk" Index PRO signal is intended for intraday trading and scalping, preferably during the NY session, using ICT concepts, focusing on key levels, Change in State of Delivery (CISD), and liquidity sweeps.
All analyses are performed via TradingView using exhaustively observed and tested indicators. The economic calendar is closely monitored, and there may not be trading every day.
The signal does not use risky strategies and has a defined stop loss.
Keine Bewertungen