Rafael Adriano De Siqueira Pace

Market Hawk Index PRO

0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
7 (58.33%)
Verlusttrades:
5 (41.67%)
Bester Trade:
33.92 USD
Schlechtester Trade:
-26.73 USD
Bruttoprofit:
114.39 USD (15 232 pips)
Bruttoverlust:
-53.02 USD (8 811 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (80.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
80.28 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
10 Minuten
Erholungsfaktor:
2.03
Long-Positionen:
6 (50.00%)
Short-Positionen:
6 (50.00%)
Profit-Faktor:
2.16
Mathematische Gewinnerwartung:
5.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
16.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.60 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-30.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-30.21 USD (2)
Wachstum pro Monat :
6.14%
Algo-Trading:
8%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
22.04 USD
Maximaler:
30.21 USD (2.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USTEC 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USTEC 61
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USTEC 6.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +33.92 USD
Schlechtester Trade: -27 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +80.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -30.21 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real31
11.58 × 19
The "Market Hawk" Index PRO signal is intended for intraday trading and scalping, preferably during the NY session, using ICT concepts, focusing on key levels, Change in State of Delivery (CISD), and liquidity sweeps.

All analyses are performed via TradingView using exhaustively observed and tested indicators. The economic calendar is closely monitored, and there may not be trading every day.
The signal does not use risky strategies and has a defined stop loss.
Keine Bewertungen
2025.12.29 17:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 17:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
