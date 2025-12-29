СигналыРазделы
Trend ST
Yi Jian Feng

Trend ST

Yi Jian Feng
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
12 (70.58%)
Убыточных трейдов:
5 (29.41%)
Лучший трейд:
82.94 USD
Худший трейд:
-18.26 USD
Общая прибыль:
292.78 USD (228 198 pips)
Общий убыток:
-30.75 USD (23 933 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (243.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
243.30 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.65
Торговая активность:
1.31%
Макс. загрузка депозита:
10.71%
Последний трейд:
28 минут
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
51 минуту
Фактор восстановления:
11.14
Длинных трейдов:
8 (47.06%)
Коротких трейдов:
9 (52.94%)
Профит фактор:
9.52
Мат. ожидание:
15.41 USD
Средняя прибыль:
24.40 USD
Средний убыток:
-6.15 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-23.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.52 USD (3)
Прирост в месяц:
26.20%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.23 USD
Максимальная:
23.52 USD (1.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
3.58% (45.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSDm 7
BTCUSDm 6
XAUUSDm 4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSDm -3
BTCUSDm 111
XAUUSDm 154
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSDm -1.5K
BTCUSDm 185K
XAUUSDm 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +82.94 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +243.30 USD
Макс. убыток в серии: -23.52 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 15:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trend ST
100 USD в месяц
0%
0
0
USD
1.3K
USD
1
83%
17
70%
1%
9.52
15.41
USD
4%
1:200
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.