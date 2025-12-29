- Прирост
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
12 (70.58%)
Убыточных трейдов:
5 (29.41%)
Лучший трейд:
82.94 USD
Худший трейд:
-18.26 USD
Общая прибыль:
292.78 USD (228 198 pips)
Общий убыток:
-30.75 USD (23 933 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (243.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
243.30 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.65
Торговая активность:
1.31%
Макс. загрузка депозита:
10.71%
Последний трейд:
28 минут
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
51 минуту
Фактор восстановления:
11.14
Длинных трейдов:
8 (47.06%)
Коротких трейдов:
9 (52.94%)
Профит фактор:
9.52
Мат. ожидание:
15.41 USD
Средняя прибыль:
24.40 USD
Средний убыток:
-6.15 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-23.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-23.52 USD (3)
Прирост в месяц:
26.20%
Алготрейдинг:
83%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.23 USD
Максимальная:
23.52 USD (1.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
3.58% (45.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSDm
|7
|BTCUSDm
|6
|XAUUSDm
|4
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSDm
|-3
|BTCUSDm
|111
|XAUUSDm
|154
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSDm
|-1.5K
|BTCUSDm
|185K
|XAUUSDm
|21K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +82.94 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +243.30 USD
Макс. убыток в серии: -23.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
