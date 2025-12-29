- Crescimento
Negociações:
18
Negociações com lucro:
12 (66.66%)
Negociações com perda:
6 (33.33%)
Melhor negociação:
82.94 USD
Pior negociação:
-54.91 USD
Lucro bruto:
292.78 USD (228 198 pips)
Perda bruta:
-85.66 USD (33 085 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (243.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
243.30 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
8.75%
Depósito máximo carregado:
10.71%
Último negócio:
48 minutos atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
51 minutos
Fator de recuperação:
3.77
Negociações longas:
9 (50.00%)
Negociações curtas:
9 (50.00%)
Fator de lucro:
3.42
Valor esperado:
11.51 USD
Lucro médio:
24.40 USD
Perda média:
-14.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-23.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-54.91 USD (1)
Crescimento mensal:
20.71%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.23 USD
Máximo:
54.91 USD (4.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.35% (54.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.58% (45.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSDm
|7
|BTCUSDm
|6
|XAUUSDm
|5
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSDm
|-3
|BTCUSDm
|111
|XAUUSDm
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSDm
|-1.5K
|BTCUSDm
|185K
|XAUUSDm
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +82.94 USD
Pior negociação: -55 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +243.30 USD
Máxima perda consecutiva: -23.52 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
