Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
12 (70.58%)
Transacciones Irrentables:
5 (29.41%)
Mejor transacción:
82.94 USD
Peor transacción:
-18.26 USD
Beneficio Bruto:
292.78 USD (228 198 pips)
Pérdidas Brutas:
-30.75 USD (23 933 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (243.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
243.30 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.65
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
51 minutos
Factor de Recuperación:
11.14
Transacciones Largas:
8 (47.06%)
Transacciones Cortas:
9 (52.94%)
Factor de Beneficio:
9.52
Beneficio Esperado:
15.41 USD
Beneficio medio:
24.40 USD
Pérdidas medias:
-6.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-23.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-23.52 USD (3)
Crecimiento al mes:
26.20%
Trading algorítmico:
88%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.23 USD
Máxima:
23.52 USD (1.90%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|ETHUSDm
|7
|BTCUSDm
|6
|XAUUSDm
|4
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|ETHUSDm
|-3
|BTCUSDm
|111
|XAUUSDm
|154
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|ETHUSDm
|-1.5K
|BTCUSDm
|185K
|XAUUSDm
|21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +82.94 USD
Peor transacción: -18 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +243.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -23.52 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios