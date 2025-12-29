- 成長
トレード:
18
利益トレード:
12 (66.66%)
損失トレード:
6 (33.33%)
ベストトレード:
82.94 USD
最悪のトレード:
-54.91 USD
総利益:
292.78 USD (228 198 pips)
総損失:
-85.66 USD (33 085 pips)
最大連続の勝ち:
11 (243.30 USD)
最大連続利益:
243.30 USD (11)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
8.75%
最大入金額:
10.71%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
51 分
リカバリーファクター:
3.77
長いトレード:
9 (50.00%)
短いトレード:
9 (50.00%)
プロフィットファクター:
3.42
期待されたペイオフ:
11.51 USD
平均利益:
24.40 USD
平均損失:
-14.28 USD
最大連続の負け:
3 (-23.52 USD)
最大連続損失:
-54.91 USD (1)
月間成長:
20.71%
アルゴリズム取引:
88%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.23 USD
最大の:
54.91 USD (4.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.35% (54.91 USD)
エクイティによる:
3.58% (45.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSDm
|7
|BTCUSDm
|6
|XAUUSDm
|5
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSDm
|-3
|BTCUSDm
|111
|XAUUSDm
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSDm
|-1.5K
|BTCUSDm
|185K
|XAUUSDm
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +82.94 USD
最悪のトレード: -55 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +243.30 USD
最大連続損失: -23.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
21%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
88%
18
66%
9%
3.41
11.51
USD
USD
4%
1:200