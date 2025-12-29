- 자본
- 축소
트레이드:
197
이익 거래:
128 (64.97%)
손실 거래:
69 (35.03%)
최고의 거래:
105.09 USD
최악의 거래:
-261.21 USD
총 수익:
3 383.74 USD (1 464 682 pips)
총 손실:
-3 262.84 USD (1 539 948 pips)
연속 최대 이익:
12 (369.96 USD)
연속 최대 이익:
369.96 USD (12)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
54.80%
최대 입금량:
26.37%
최근 거래:
60 분 전
주별 거래 수:
84
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.10
롱(주식매수):
123 (62.44%)
숏(주식차입매도):
74 (37.56%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.61 USD
평균 이익:
26.44 USD
평균 손실:
-47.29 USD
연속 최대 손실:
5 (-144.61 USD)
연속 최대 손실:
-261.21 USD (1)
월별 성장률:
12.09%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.23 USD
최대한의:
1 229.98 USD (53.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
53.88% (1 229.98 USD)
자본금별:
15.63% (225.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|65
|BTCUSDm
|63
|ETHUSDm
|40
|USDJPYm
|8
|USTECm
|7
|US30m
|6
|JP225m
|5
|EURUSDm
|2
|US500m
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|79
|BTCUSDm
|-20
|ETHUSDm
|1
|USDJPYm
|38
|USTECm
|-55
|US30m
|22
|JP225m
|42
|EURUSDm
|8
|US500m
|6
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|21K
|BTCUSDm
|-50K
|ETHUSDm
|-4.2K
|USDJPYm
|1K
|USTECm
|-53K
|US30m
|2.2K
|JP225m
|5K
|EURUSDm
|124
|US500m
|1.9K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
