- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
17
盈利交易:
12 (70.58%)
亏损交易:
5 (29.41%)
最好交易:
82.94 USD
最差交易:
-18.26 USD
毛利:
292.78 USD (228 198 pips)
毛利亏损:
-30.75 USD (23 933 pips)
最大连续赢利:
11 (243.30 USD)
最大连续盈利:
243.30 USD (11)
夏普比率:
0.65
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
51 分钟
采收率:
11.14
长期交易:
8 (47.06%)
短期交易:
9 (52.94%)
利润因子:
9.52
预期回报:
15.41 USD
平均利润:
24.40 USD
平均损失:
-6.15 USD
最大连续失误:
3 (-23.52 USD)
最大连续亏损:
-23.52 USD (3)
每月增长:
26.20%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
7.23 USD
最大值:
23.52 USD (1.90%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSDm
|7
|BTCUSDm
|6
|XAUUSDm
|4
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSDm
|-3
|BTCUSDm
|111
|XAUUSDm
|154
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSDm
|-1.5K
|BTCUSDm
|185K
|XAUUSDm
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +82.94 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +243.30 USD
最大连续亏损: -23.52 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论