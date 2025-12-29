- Прирост
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
18 (90.00%)
Убыточных трейдов:
2 (10.00%)
Лучший трейд:
203.06 USD
Худший трейд:
-471.84 USD
Общая прибыль:
1 512.20 USD (418 107 pips)
Общий убыток:
-701.03 USD (46 734 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (1 074.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 074.92 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
1.15%
Макс. загрузка депозита:
3.31%
Последний трейд:
28 минут
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
34 минуты
Фактор восстановления:
1.34
Длинных трейдов:
10 (50.00%)
Коротких трейдов:
10 (50.00%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
40.56 USD
Средняя прибыль:
84.01 USD
Средний убыток:
-350.52 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-471.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-471.84 USD (1)
Прирост в месяц:
16.59%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
263.75 USD
Максимальная:
605.67 USD (11.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
2.03% (115.83 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|13
|XAUUSDm
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSDm
|880
|XAUUSDm
|-69
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSDm
|375K
|XAUUSDm
|-4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Лучший трейд: +203.06 USD
Худший трейд: -472 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 074.92 USD
Макс. убыток в серии: -471.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
