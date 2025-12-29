СигналыРазделы
Yi Jian Feng

Trend wyj

Yi Jian Feng
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
0%
Exness-MT5Real5
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
18 (90.00%)
Убыточных трейдов:
2 (10.00%)
Лучший трейд:
203.06 USD
Худший трейд:
-471.84 USD
Общая прибыль:
1 512.20 USD (418 107 pips)
Общий убыток:
-701.03 USD (46 734 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (1 074.92 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 074.92 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
1.15%
Макс. загрузка депозита:
3.31%
Последний трейд:
28 минут
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
34 минуты
Фактор восстановления:
1.34
Длинных трейдов:
10 (50.00%)
Коротких трейдов:
10 (50.00%)
Профит фактор:
2.16
Мат. ожидание:
40.56 USD
Средняя прибыль:
84.01 USD
Средний убыток:
-350.52 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-471.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-471.84 USD (1)
Прирост в месяц:
16.59%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
263.75 USD
Максимальная:
605.67 USD (11.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
2.03% (115.83 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSDm 13
XAUUSDm 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSDm 880
XAUUSDm -69
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSDm 375K
XAUUSDm -4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +203.06 USD
Худший трейд: -472 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 074.92 USD
Макс. убыток в серии: -471.84 USD

Нет отзывов
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 15:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
