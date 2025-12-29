- Incremento
Total de Trades:
20
Transacciones Rentables:
18 (90.00%)
Transacciones Irrentables:
2 (10.00%)
Mejor transacción:
203.06 USD
Peor transacción:
-471.84 USD
Beneficio Bruto:
1 512.20 USD (418 107 pips)
Pérdidas Brutas:
-701.03 USD (46 734 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (1 074.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 074.92 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
34 minutos
Factor de Recuperación:
1.34
Transacciones Largas:
10 (50.00%)
Transacciones Cortas:
10 (50.00%)
Factor de Beneficio:
2.16
Beneficio Esperado:
40.56 USD
Beneficio medio:
84.01 USD
Pérdidas medias:
-350.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-471.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-471.84 USD (1)
Crecimiento al mes:
16.59%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
263.75 USD
Máxima:
605.67 USD (11.57%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|13
|XAUUSDm
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSDm
|880
|XAUUSDm
|-69
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSDm
|375K
|XAUUSDm
|-4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +203.06 USD
Peor transacción: -472 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 074.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -471.84 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
