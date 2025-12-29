- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
18 (85.71%)
損失トレード:
3 (14.29%)
ベストトレード:
203.06 USD
最悪のトレード:
-471.84 USD
総利益:
1 512.20 USD (418 107 pips)
総損失:
-862.24 USD (56 216 pips)
最大連続の勝ち:
12 (1 074.92 USD)
最大連続利益:
1 074.92 USD (12)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
8.68%
最大入金額:
3.33%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
35 分
リカバリーファクター:
1.07
長いトレード:
11 (52.38%)
短いトレード:
10 (47.62%)
プロフィットファクター:
1.75
期待されたペイオフ:
30.95 USD
平均利益:
84.01 USD
平均損失:
-287.41 USD
最大連続の負け:
1 (-471.84 USD)
最大連続損失:
-471.84 USD (1)
月間成長:
13.29%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
263.75 USD
最大の:
605.67 USD (11.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.57% (605.67 USD)
エクイティによる:
2.03% (115.83 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|13
|XAUUSDm
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSDm
|880
|XAUUSDm
|-230
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSDm
|375K
|XAUUSDm
|-13K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +203.06 USD
最悪のトレード: -472 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 074.92 USD
最大連続損失: -471.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
13%
0
0
USD
USD
5.5K
USD
USD
1
95%
21
85%
9%
1.75
30.95
USD
USD
12%
1:400