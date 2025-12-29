SinaisSeções
Yi Jian Feng

Trend wyj

Yi Jian Feng
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 13%
Exness-MT5Real5
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
18 (85.71%)
Negociações com perda:
3 (14.29%)
Melhor negociação:
203.06 USD
Pior negociação:
-471.84 USD
Lucro bruto:
1 512.20 USD (418 107 pips)
Perda bruta:
-862.24 USD (56 216 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (1 074.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 074.92 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
8.68%
Depósito máximo carregado:
3.33%
Último negócio:
48 minutos atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
35 minutos
Fator de recuperação:
1.07
Negociações longas:
11 (52.38%)
Negociações curtas:
10 (47.62%)
Fator de lucro:
1.75
Valor esperado:
30.95 USD
Lucro médio:
84.01 USD
Perda média:
-287.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-471.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-471.84 USD (1)
Crescimento mensal:
13.29%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
263.75 USD
Máximo:
605.67 USD (11.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.57% (605.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.03% (115.83 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSDm 13
XAUUSDm 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSDm 880
XAUUSDm -230
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSDm 375K
XAUUSDm -13K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +203.06 USD
Pior negociação: -472 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 074.92 USD
Máxima perda consecutiva: -471.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 15:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
