- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
18 (85.71%)
Negociações com perda:
3 (14.29%)
Melhor negociação:
203.06 USD
Pior negociação:
-471.84 USD
Lucro bruto:
1 512.20 USD (418 107 pips)
Perda bruta:
-862.24 USD (56 216 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (1 074.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 074.92 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.23
Atividade de negociação:
8.68%
Depósito máximo carregado:
3.33%
Último negócio:
48 minutos atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
35 minutos
Fator de recuperação:
1.07
Negociações longas:
11 (52.38%)
Negociações curtas:
10 (47.62%)
Fator de lucro:
1.75
Valor esperado:
30.95 USD
Lucro médio:
84.01 USD
Perda média:
-287.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-471.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-471.84 USD (1)
Crescimento mensal:
13.29%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
263.75 USD
Máximo:
605.67 USD (11.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.57% (605.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.03% (115.83 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|13
|XAUUSDm
|8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSDm
|880
|XAUUSDm
|-230
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSDm
|375K
|XAUUSDm
|-13K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +203.06 USD
Pior negociação: -472 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 074.92 USD
Máxima perda consecutiva: -471.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
