交易:
20
盈利交易:
18 (90.00%)
亏损交易:
2 (10.00%)
最好交易:
203.06 USD
最差交易:
-471.84 USD
毛利:
1 512.20 USD (418 107 pips)
毛利亏损:
-701.03 USD (46 734 pips)
最大连续赢利:
12 (1 074.92 USD)
最大连续盈利:
1 074.92 USD (12)
夏普比率:
0.29
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
34 分钟
采收率:
1.34
长期交易:
10 (50.00%)
短期交易:
10 (50.00%)
利润因子:
2.16
预期回报:
40.56 USD
平均利润:
84.01 USD
平均损失:
-350.52 USD
最大连续失误:
1 (-471.84 USD)
最大连续亏损:
-471.84 USD (1)
每月增长:
16.59%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
263.75 USD
最大值:
605.67 USD (11.57%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|13
|XAUUSDm
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSDm
|880
|XAUUSDm
|-69
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSDm
|375K
|XAUUSDm
|-4K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +203.06 USD
最差交易: -472 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 074.92 USD
最大连续亏损: -471.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
