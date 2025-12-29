- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
10 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
189.75 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
923.46 USD (216 713 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
10 (923.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
923.46 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
1.90
Торговая активность:
1.15%
Макс. загрузка депозита:
6.54%
Последний трейд:
28 минут
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
38 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
3 (30.00%)
Коротких трейдов:
7 (70.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
92.35 USD
Средняя прибыль:
92.35 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
20.52%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.94% (105.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|6
|XAUUSDm
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSDm
|396
|XAUUSDm
|528
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSDm
|180K
|XAUUSDm
|37K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +189.75 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +923.46 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
