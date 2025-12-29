- 成长
交易:
10
盈利交易:
10 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
189.75 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
923.46 USD (216 713 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
10 (923.46 USD)
最大连续盈利:
923.46 USD (10)
夏普比率:
1.90
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
3 (30.00%)
短期交易:
7 (70.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
92.35 USD
平均利润:
92.35 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
20.52%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|6
|XAUUSDm
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSDm
|396
|XAUUSDm
|528
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSDm
|180K
|XAUUSDm
|37K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +189.75 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +923.46 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
