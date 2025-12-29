- 成長
トレード:
11
利益トレード:
10 (90.90%)
損失トレード:
1 (9.09%)
ベストトレード:
189.75 USD
最悪のトレード:
-147.84 USD
総利益:
923.46 USD (216 713 pips)
総損失:
-147.84 USD (9 239 pips)
最大連続の勝ち:
10 (923.46 USD)
最大連続利益:
923.46 USD (10)
シャープレシオ:
0.90
取引アクティビティ:
8.65%
最大入金額:
6.58%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
39 分
リカバリーファクター:
5.25
長いトレード:
4 (36.36%)
短いトレード:
7 (63.64%)
プロフィットファクター:
6.25
期待されたペイオフ:
70.51 USD
平均利益:
92.35 USD
平均損失:
-147.84 USD
最大連続の負け:
1 (-147.84 USD)
最大連続損失:
-147.84 USD (1)
月間成長:
17.24%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
147.84 USD (2.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.73% (147.84 USD)
エクイティによる:
1.94% (105.14 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|6
|XAUUSDm
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSDm
|396
|XAUUSDm
|380
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSDm
|180K
|XAUUSDm
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +189.75 USD
最悪のトレード: -148 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +923.46 USD
最大連続損失: -147.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
