Yi Jian Feng

Trend zt2

Yi Jian Feng
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
10 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
189.75 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
923.46 USD (216 713 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (923.46 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
923.46 USD (10)
Ratio de Sharpe:
1.90
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
38 minutos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
3 (30.00%)
Transacciones Cortas:
7 (70.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
92.35 USD
Beneficio medio:
92.35 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
20.52%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSDm 6
XAUUSDm 4
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSDm 396
XAUUSDm 528
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSDm 180K
XAUUSDm 37K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +189.75 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +923.46 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 15:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
