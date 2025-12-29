- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
10
Transacciones Rentables:
10 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
189.75 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
923.46 USD (216 713 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (923.46 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
923.46 USD (10)
Ratio de Sharpe:
1.90
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
38 minutos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
3 (30.00%)
Transacciones Cortas:
7 (70.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
92.35 USD
Beneficio medio:
92.35 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
20.52%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|6
|XAUUSDm
|4
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSDm
|396
|XAUUSDm
|528
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSDm
|180K
|XAUUSDm
|37K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +189.75 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +923.46 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios