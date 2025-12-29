SinaisSeções
Yi Jian Feng

Trend zt2

Yi Jian Feng
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 17%
Exness-MT5Real5
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
10 (90.90%)
Negociações com perda:
1 (9.09%)
Melhor negociação:
189.75 USD
Pior negociação:
-147.84 USD
Lucro bruto:
923.46 USD (216 713 pips)
Perda bruta:
-147.84 USD (9 239 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (923.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
923.46 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.90
Atividade de negociação:
8.65%
Depósito máximo carregado:
6.58%
Último negócio:
48 minutos atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
39 minutos
Fator de recuperação:
5.25
Negociações longas:
4 (36.36%)
Negociações curtas:
7 (63.64%)
Fator de lucro:
6.25
Valor esperado:
70.51 USD
Lucro médio:
92.35 USD
Perda média:
-147.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-147.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-147.84 USD (1)
Crescimento mensal:
17.24%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
147.84 USD (2.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.73% (147.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.94% (105.14 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSDm 6
XAUUSDm 5
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSDm 396
XAUUSDm 380
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSDm 180K
XAUUSDm 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +189.75 USD
Pior negociação: -148 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +923.46 USD
Máxima perda consecutiva: -147.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.29 15:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.29 15:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
