- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
10 (90.90%)
Negociações com perda:
1 (9.09%)
Melhor negociação:
189.75 USD
Pior negociação:
-147.84 USD
Lucro bruto:
923.46 USD (216 713 pips)
Perda bruta:
-147.84 USD (9 239 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (923.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
923.46 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.90
Atividade de negociação:
8.65%
Depósito máximo carregado:
6.58%
Último negócio:
48 minutos atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
39 minutos
Fator de recuperação:
5.25
Negociações longas:
4 (36.36%)
Negociações curtas:
7 (63.64%)
Fator de lucro:
6.25
Valor esperado:
70.51 USD
Lucro médio:
92.35 USD
Perda média:
-147.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-147.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-147.84 USD (1)
Crescimento mensal:
17.24%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
147.84 USD (2.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.73% (147.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.94% (105.14 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|6
|XAUUSDm
|5
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSDm
|396
|XAUUSDm
|380
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSDm
|180K
|XAUUSDm
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
