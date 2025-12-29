- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|143
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|143K
|EURUSD
|61
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real26" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real2
|1.54 × 218
|
XMGlobal-MT5 13
|6.50 × 24
|
Exness-MT5Real26
|18.59 × 22
|
Exness-MT5Real29
|23.20 × 40
I am using my own custom strategy with technical analysis. Always i am avoiding risky trade. At first i think about to protect the capital then profit. Small profit is better than loss and i think about consistent profit. I am trading with H1 chart and prefer XAUUSD and don't hold trade more than 1 hour. Forex is the game of patience and we need to see the result after minimum 1 month. One trade and one day can't prove my strategy. I don't like risky trade which can blow my account and if we can survive in forex, profit will come automatically so don't hurry. I prefer safe trading and it's for long term investment. I use Stop Loss strictly for safety.
Note: Maximum Drawdown 10% & you can also buy my strategy.
USD
USD
USD