Всего трейдов:
20
Прибыльных трейдов:
17 (85.00%)
Убыточных трейдов:
3 (15.00%)
Лучший трейд:
77.10 USD
Худший трейд:
-56.20 USD
Общая прибыль:
618.50 USD (12 366 pips)
Общий убыток:
-89.15 USD (1 781 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (490.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
490.80 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.87
Торговая активность:
98.89%
Макс. загрузка депозита:
1.63%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
51 минуту
Фактор восстановления:
6.74
Длинных трейдов:
20 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
6.94
Мат. ожидание:
26.47 USD
Средняя прибыль:
36.38 USD
Средний убыток:
-29.72 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-78.55 USD)
Макс. убыток в серии:
-78.55 USD (2)
Прирост в месяц:
1.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
78.55 USD (0.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.26% (78.55 USD)
По эквити:
19.43% (1 942.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|529
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +77.10 USD
Худший трейд: -56 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +490.80 USD
Макс. убыток в серии: -78.55 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
XAU Prime Signal adalah copytrade emas (XAUUSD) dengan pendekatan:
-
Price Action & Struktur Market
-
Risk per trade terkontrol
-
Target realistis, bukan janji surga
🔑 Kenapa XAU Prime Signal?
✔ Fokus 1 pair: XAUUSD
✔ Tidak overtrade
✔ Cocok untuk pemula & profesional
✔ Transparan & logis
⚠️ Catatan Jujur
Trading tetap ada risiko.
Kami tidak menjanjikan profit pasti.
Kami hanya menjanjikan proses yang waras.
👉 Join sekarang
Biarkan emas bekerja, sementara kamu hidup lebih santai.
