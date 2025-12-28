- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
27
盈利交易:
24 (88.88%)
亏损交易:
3 (11.11%)
最好交易:
78.25 USD
最差交易:
-56.20 USD
毛利:
897.76 USD (27 065 pips)
毛利亏损:
-89.15 USD (1 781 pips)
最大连续赢利:
14 (490.80 USD)
最大连续盈利:
490.80 USD (14)
夏普比率:
1.02
交易活动:
98.89%
最大入金加载:
1.63%
最近交易:
11 几分钟前
每周交易:
42
平均持有时间:
3 小时
采收率:
10.29
长期交易:
27 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
10.07
预期回报:
29.95 USD
平均利润:
37.41 USD
平均损失:
-29.72 USD
最大连续失误:
2 (-78.55 USD)
最大连续亏损:
-78.55 USD (2)
每月增长:
4.04%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
78.55 USD (0.38%)
相对跌幅:
结余:
0.38% (78.55 USD)
净值:
19.43% (1 942.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|809
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|25K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +78.25 USD
最差交易: -56 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +490.80 USD
最大连续亏损: -78.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.66 × 76
XAU Prime Signal adalah copytrade emas (XAUUSD) dengan pendekatan:
-
Price Action & Struktur Market
-
Risk per trade terkontrol
-
Target realistis, bukan janji surga
🔑 Kenapa XAU Prime Signal?
✔ Fokus 1 pair: XAUUSD
✔ Tidak overtrade
✔ Cocok untuk pemula & profesional
✔ Transparan & logis
⚠️ Catatan Jujur
Trading tetap ada risiko.
Kami tidak menjanjikan profit pasti.
Kami hanya menjanjikan proses yang waras.
👉 Join sekarang
Biarkan emas bekerja, sementara kamu hidup lebih santai.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
31K
USD
USD
1
88%
27
88%
99%
10.07
29.95
USD
USD
19%
1:500