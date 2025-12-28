SinaisSeções
Paramita Dewanti Ssi M Stat

XAU PRIME SIGNAL

Paramita Dewanti Ssi M Stat
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 4%
Headway-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
27
Negociações com lucro:
24 (88.88%)
Negociações com perda:
3 (11.11%)
Melhor negociação:
78.25 USD
Pior negociação:
-56.20 USD
Lucro bruto:
897.76 USD (27 065 pips)
Perda bruta:
-89.15 USD (1 781 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (490.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
490.80 USD (14)
Índice de Sharpe:
1.02
Atividade de negociação:
98.89%
Depósito máximo carregado:
1.63%
Último negócio:
53 minutos atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
10.29
Negociações longas:
27 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
10.07
Valor esperado:
29.95 USD
Lucro médio:
37.41 USD
Perda média:
-29.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-78.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-78.55 USD (2)
Crescimento mensal:
4.04%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
78.55 USD (0.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.38% (78.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.43% (1 942.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 809
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 25K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +78.25 USD
Pior negociação: -56 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +490.80 USD
Máxima perda consecutiva: -78.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
1.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.79 × 76
XAU Prime Signal adalah copytrade emas (XAUUSD) dengan pendekatan:

  • Price Action & Struktur Market

  • Risk per trade terkontrol

  • Target realistis, bukan janji surga

🔑 Kenapa XAU Prime Signal?

✔ Fokus 1 pair: XAUUSD
✔ Tidak overtrade
✔ Cocok untuk pemula & profesional
✔ Transparan & logis

⚠️ Catatan Jujur

Trading tetap ada risiko.
Kami tidak menjanjikan profit pasti.
Kami hanya menjanjikan proses yang waras.

👉 Join sekarang
Biarkan emas bekerja, sementara kamu hidup lebih santai.


