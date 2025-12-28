- Crescimento
Negociações:
27
Negociações com lucro:
24 (88.88%)
Negociações com perda:
3 (11.11%)
Melhor negociação:
78.25 USD
Pior negociação:
-56.20 USD
Lucro bruto:
897.76 USD (27 065 pips)
Perda bruta:
-89.15 USD (1 781 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (490.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
490.80 USD (14)
Índice de Sharpe:
1.02
Atividade de negociação:
98.89%
Depósito máximo carregado:
1.63%
Último negócio:
53 minutos atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
10.29
Negociações longas:
27 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
10.07
Valor esperado:
29.95 USD
Lucro médio:
37.41 USD
Perda média:
-29.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-78.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-78.55 USD (2)
Crescimento mensal:
4.04%
Algotrading:
88%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
78.55 USD (0.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.38% (78.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.43% (1 942.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|809
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|25K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +78.25 USD
Pior negociação: -56 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +490.80 USD
Máxima perda consecutiva: -78.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|1.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.79 × 76
XAU Prime Signal adalah copytrade emas (XAUUSD) dengan pendekatan:
-
Price Action & Struktur Market
-
Risk per trade terkontrol
-
Target realistis, bukan janji surga
🔑 Kenapa XAU Prime Signal?
✔ Fokus 1 pair: XAUUSD
✔ Tidak overtrade
✔ Cocok untuk pemula & profesional
✔ Transparan & logis
⚠️ Catatan Jujur
Trading tetap ada risiko.
Kami tidak menjanjikan profit pasti.
Kami hanya menjanjikan proses yang waras.
👉 Join sekarang
Biarkan emas bekerja, sementara kamu hidup lebih santai.
