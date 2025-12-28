- 자본
- 축소
트레이드:
216
이익 거래:
152 (70.37%)
손실 거래:
64 (29.63%)
최고의 거래:
516.20 USD
최악의 거래:
-200.70 USD
총 수익:
6 871.48 USD (185 600 pips)
총 손실:
-2 494.54 USD (60 502 pips)
연속 최대 이익:
30 (329.24 USD)
연속 최대 이익:
1 839.85 USD (23)
샤프 비율:
0.30
거래 활동:
98.89%
최대 입금량:
4.49%
최근 거래:
49 분 전
주별 거래 수:
228
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
5.69
롱(주식매수):
182 (84.26%)
숏(주식차입매도):
34 (15.74%)
수익 요인:
2.75
기대수익:
20.26 USD
평균 이익:
45.21 USD
평균 손실:
-38.98 USD
연속 최대 손실:
25 (-108.24 USD)
연속 최대 손실:
-767.30 USD (6)
월별 성장률:
22.35%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
768.85 USD (3.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.27% (768.85 USD)
자본금별:
19.43% (1 942.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|216
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4.4K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|125K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +516.20 USD
최악의 거래: -201 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +329.24 USD
연속 최대 손실: -108.24 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|26.17 × 76
|
ICMarketsSC-Live10
|81.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|86.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|86.00 × 1
XAU Prime Signal adalah copytrade emas (XAUUSD) dengan pendekatan:
-
Price Action & Struktur Market
-
Risk per trade terkontrol
-
Target realistis, bukan janji surga
🔑 Kenapa XAU Prime Signal?
✔ Fokus 1 pair: XAUUSD
✔ Tidak overtrade
✔ Cocok untuk pemula & profesional
✔ Transparan & logis
⚠️ Catatan Jujur
Trading tetap ada risiko.
Kami tidak menjanjikan profit pasti.
Kami hanya menjanjikan proses yang waras.
👉 Join sekarang
Biarkan emas bekerja, sementara kamu hidup lebih santai.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
22%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
2
90%
216
70%
99%
2.75
20.26
USD
USD
19%
1:500