Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
1 (10.00%)
Убыточных трейдов:
9 (90.00%)
Лучший трейд:
15.25 BRL
Худший трейд:
-26.00 BRL
Общая прибыль:
15.25 BRL (305 pips)
Общий убыток:
-160.50 BRL (1 855 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (15.25 BRL)
Макс. прибыль в серии:
15.25 BRL (1)
Коэффициент Шарпа:
-1.37
Торговая активность:
9.35%
Макс. загрузка депозита:
6.09%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
8 (80.00%)
Коротких трейдов:
2 (20.00%)
Профит фактор:
0.10
Мат. ожидание:
-14.53 BRL
Средняя прибыль:
15.25 BRL
Средний убыток:
-17.83 BRL
Макс. серия проигрышей:
7 (-135.50 BRL)
Макс. убыток в серии:
-135.50 BRL (7)
Прирост в месяц:
-5.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
145.25 BRL
Максимальная:
145.25 BRL (5.28%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.28% (145.25 BRL)
По эквити:
0.62% (17.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WING26xx
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WING26xx
|-64
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WING26xx
|-1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.25 BRL
Худший трейд: -26 BRL
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +15.25 BRL
Макс. убыток в серии: -135.50 BRL
