- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
1 (10.00%)
損失トレード:
9 (90.00%)
ベストトレード:
15.25 BRL
最悪のトレード:
-26.00 BRL
総利益:
15.25 BRL (305 pips)
総損失:
-160.50 BRL (1 855 pips)
最大連続の勝ち:
1 (15.25 BRL)
最大連続利益:
15.25 BRL (1)
シャープレシオ:
-1.37
取引アクティビティ:
9.35%
最大入金額:
6.09%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
30 分
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
8 (80.00%)
短いトレード:
2 (20.00%)
プロフィットファクター:
0.10
期待されたペイオフ:
-14.53 BRL
平均利益:
15.25 BRL
平均損失:
-17.83 BRL
最大連続の負け:
7 (-135.50 BRL)
最大連続損失:
-135.50 BRL (7)
月間成長:
-5.28%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
145.25 BRL
最大の:
145.25 BRL (5.28%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.28% (145.25 BRL)
エクイティによる:
0.62% (17.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WING26xx
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WING26xx
|-64
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WING26xx
|-1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.25 BRL
最悪のトレード: -26 BRL
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +15.25 BRL
最大連続損失: -135.50 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
