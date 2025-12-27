- 자본
- 축소
트레이드:
26
이익 거래:
9 (34.61%)
손실 거래:
17 (65.38%)
최고의 거래:
46.00 BRL
최악의 거래:
-53.00 BRL
총 수익:
255.75 BRL (1 685 pips)
총 손실:
-442.00 BRL (3 545 pips)
연속 최대 이익:
5 (161.00 BRL)
연속 최대 이익:
161.00 BRL (5)
샤프 비율:
-0.24
거래 활동:
5.78%
최대 입금량:
6.46%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
24 분
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
22 (84.62%)
숏(주식차입매도):
4 (15.38%)
수익 요인:
0.58
기대수익:
-7.16 BRL
평균 이익:
28.42 BRL
평균 손실:
-26.00 BRL
연속 최대 손실:
8 (-152.50 BRL)
연속 최대 손실:
-152.50 BRL (8)
월별 성장률:
-6.77%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
186.25 BRL
최대한의:
186.25 BRL (6.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.77% (186.25 BRL)
자본금별:
1.61% (42.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WING26xx
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WING26xx
|-82
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WING26xx
|-1.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +46.00 BRL
최악의 거래: -53 BRL
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +161.00 BRL
연속 최대 손실: -152.50 BRL
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-7%
0
0
USD
USD
2.6K
BRL
BRL
2
100%
26
34%
6%
0.57
-7.16
BRL
BRL
7%
1:200