- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
1 (10.00%)
Negociações com perda:
9 (90.00%)
Melhor negociação:
15.25 BRL
Pior negociação:
-26.00 BRL
Lucro bruto:
15.25 BRL (305 pips)
Perda bruta:
-160.50 BRL (1 855 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (15.25 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
15.25 BRL (1)
Índice de Sharpe:
-1.37
Atividade de negociação:
9.35%
Depósito máximo carregado:
6.09%
Último negócio:
11 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
30 minutos
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
8 (80.00%)
Negociações curtas:
2 (20.00%)
Fator de lucro:
0.10
Valor esperado:
-14.53 BRL
Lucro médio:
15.25 BRL
Perda média:
-17.83 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-135.50 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-135.50 BRL (7)
Crescimento mensal:
-5.28%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
145.25 BRL
Máximo:
145.25 BRL (5.28%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.28% (145.25 BRL)
Pelo Capital Líquido:
0.62% (17.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WING26xx
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WING26xx
|-64
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WING26xx
|-1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.25 BRL
Pior negociação: -26 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +15.25 BRL
Máxima perda consecutiva: -135.50 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-5%
0
0
USD
USD
2.6K
BRL
BRL
1
100%
10
10%
9%
0.09
-14.53
BRL
BRL
5%
1:200