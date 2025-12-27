- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
10
盈利交易:
1 (10.00%)
亏损交易:
9 (90.00%)
最好交易:
15.25 BRL
最差交易:
-26.00 BRL
毛利:
15.25 BRL (305 pips)
毛利亏损:
-160.50 BRL (1 855 pips)
最大连续赢利:
1 (15.25 BRL)
最大连续盈利:
15.25 BRL (1)
夏普比率:
-1.37
交易活动:
9.35%
最大入金加载:
6.09%
最近交易:
10 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
8 (80.00%)
短期交易:
2 (20.00%)
利润因子:
0.10
预期回报:
-14.53 BRL
平均利润:
15.25 BRL
平均损失:
-17.83 BRL
最大连续失误:
7 (-135.50 BRL)
最大连续亏损:
-135.50 BRL (7)
每月增长:
-5.28%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
145.25 BRL
最大值:
145.25 BRL (5.28%)
相对跌幅:
结余:
5.28% (145.25 BRL)
净值:
0.62% (17.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WING26xx
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WING26xx
|-64
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WING26xx
|-1.6K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.25 BRL
最差交易: -26 BRL
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +15.25 BRL
最大连续亏损: -135.50 BRL
