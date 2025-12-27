СигналыРазделы
Maicon Rodrigues Reis

Gold Flow Trader Signal

Maicon Rodrigues Reis
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -6%
XMGlobal-MT5 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
17.34 USD
Худший трейд:
-41.36 USD
Общая прибыль:
59.95 USD (4 358 pips)
Общий убыток:
-80.14 USD (5 042 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (9.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.30 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
5.71%
Макс. загрузка депозита:
25.53%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.34
Длинных трейдов:
9 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.75
Мат. ожидание:
-2.24 USD
Средняя прибыль:
9.99 USD
Средний убыток:
-26.71 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-59.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-59.42 USD (2)
Прирост в месяц:
-6.18%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
42.43 USD
Максимальная:
59.42 USD (19.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.79% (59.42 USD)
По эквити:
24.90% (59.98 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD -20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD -684
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +17.34 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +9.66 USD
Макс. убыток в серии: -59.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.14 05:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 04:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 09:44
Share of trading days is too low
2025.12.30 09:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 08:41
Share of trading days is too low
2025.12.30 08:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.27 01:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 01:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 01:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 01:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 01:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
