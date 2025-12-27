- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
6 (66.66%)
Убыточных трейдов:
3 (33.33%)
Лучший трейд:
17.34 USD
Худший трейд:
-41.36 USD
Общая прибыль:
59.95 USD (4 358 pips)
Общий убыток:
-80.14 USD (5 042 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (9.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
33.30 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.08
Торговая активность:
5.71%
Макс. загрузка депозита:
25.53%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.34
Длинных трейдов:
9 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.75
Мат. ожидание:
-2.24 USD
Средняя прибыль:
9.99 USD
Средний убыток:
-26.71 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-59.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-59.42 USD (2)
Прирост в месяц:
-6.18%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
42.43 USD
Максимальная:
59.42 USD (19.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.79% (59.42 USD)
По эквити:
24.90% (59.98 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|-20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|-684
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.34 USD
Худший трейд: -41 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +9.66 USD
Макс. убыток в серии: -59.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
