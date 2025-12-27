SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Flow Trader Signal
Maicon Rodrigues Reis

Gold Flow Trader Signal

Maicon Rodrigues Reis
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -6%
XMGlobal-MT5 11
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
6 (66.66%)
Loss Trade:
3 (33.33%)
Best Trade:
17.34 USD
Worst Trade:
-41.36 USD
Profitto lordo:
59.95 USD (4 358 pips)
Perdita lorda:
-80.14 USD (5 042 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (9.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
33.30 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
5.71%
Massimo carico di deposito:
25.53%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
-0.34
Long Trade:
9 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.75
Profitto previsto:
-2.24 USD
Profitto medio:
9.99 USD
Perdita media:
-26.71 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-59.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-59.42 USD (2)
Crescita mensile:
-6.18%
Algo trading:
77%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.43 USD
Massimale:
59.42 USD (19.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.79% (59.42 USD)
Per equità:
24.90% (59.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD -20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD -684
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.34 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +9.66 USD
Massima perdita consecutiva: -59.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.14 05:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 04:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 09:44
Share of trading days is too low
2025.12.30 09:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 08:41
Share of trading days is too low
2025.12.30 08:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.27 01:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 01:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 01:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 01:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 01:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Flow Trader Signal
50USD al mese
-6%
0
0
USD
627
USD
3
77%
9
66%
6%
0.74
-2.24
USD
25%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.