- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
6 (66.66%)
損失トレード:
3 (33.33%)
ベストトレード:
17.34 USD
最悪のトレード:
-41.36 USD
総利益:
59.95 USD (4 358 pips)
総損失:
-80.14 USD (5 042 pips)
最大連続の勝ち:
3 (9.66 USD)
最大連続利益:
33.30 USD (2)
シャープレシオ:
-0.08
取引アクティビティ:
5.71%
最大入金額:
25.53%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.34
長いトレード:
9 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.75
期待されたペイオフ:
-2.24 USD
平均利益:
9.99 USD
平均損失:
-26.71 USD
最大連続の負け:
2 (-59.42 USD)
最大連続損失:
-59.42 USD (2)
月間成長:
-6.18%
アルゴリズム取引:
77%
残高によるドローダウン:
絶対:
42.43 USD
最大の:
59.42 USD (19.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.79% (59.42 USD)
エクイティによる:
24.90% (59.98 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|-20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|-684
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.34 USD
最悪のトレード: -41 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +9.66 USD
最大連続損失: -59.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
