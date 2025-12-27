シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Gold Flow Trader Signal
Maicon Rodrigues Reis

Gold Flow Trader Signal

Maicon Rodrigues Reis
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -6%
XMGlobal-MT5 11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
6 (66.66%)
損失トレード:
3 (33.33%)
ベストトレード:
17.34 USD
最悪のトレード:
-41.36 USD
総利益:
59.95 USD (4 358 pips)
総損失:
-80.14 USD (5 042 pips)
最大連続の勝ち:
3 (9.66 USD)
最大連続利益:
33.30 USD (2)
シャープレシオ:
-0.08
取引アクティビティ:
5.71%
最大入金額:
25.53%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
-0.34
長いトレード:
9 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.75
期待されたペイオフ:
-2.24 USD
平均利益:
9.99 USD
平均損失:
-26.71 USD
最大連続の負け:
2 (-59.42 USD)
最大連続損失:
-59.42 USD (2)
月間成長:
-6.18%
アルゴリズム取引:
77%
残高によるドローダウン:
絶対:
42.43 USD
最大の:
59.42 USD (19.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.79% (59.42 USD)
エクイティによる:
24.90% (59.98 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD -20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD -684
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +17.34 USD
最悪のトレード: -41 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +9.66 USD
最大連続損失: -59.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.14 05:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 04:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 09:44
Share of trading days is too low
2025.12.30 09:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 08:41
Share of trading days is too low
2025.12.30 08:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.27 01:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 01:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 01:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 01:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 01:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
