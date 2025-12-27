- 成长
交易:
9
盈利交易:
6 (66.66%)
亏损交易:
3 (33.33%)
最好交易:
17.34 USD
最差交易:
-41.36 USD
毛利:
59.95 USD (4 358 pips)
毛利亏损:
-80.14 USD (5 042 pips)
最大连续赢利:
3 (9.66 USD)
最大连续盈利:
33.30 USD (2)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
5.71%
最大入金加载:
25.53%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.34
长期交易:
9 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.75
预期回报:
-2.24 USD
平均利润:
9.99 USD
平均损失:
-26.71 USD
最大连续失误:
2 (-59.42 USD)
最大连续亏损:
-59.42 USD (2)
每月增长:
-6.18%
算法交易:
77%
结余跌幅:
绝对:
42.43 USD
最大值:
59.42 USD (19.79%)
相对跌幅:
结余:
19.79% (59.42 USD)
净值:
24.90% (59.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|-20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|-684
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.34 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +9.66 USD
最大连续亏损: -59.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
