信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Gold Flow Trader Signal
Maicon Rodrigues Reis

Gold Flow Trader Signal

Maicon Rodrigues Reis
0条评论
3
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 -6%
XMGlobal-MT5 11
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9
盈利交易:
6 (66.66%)
亏损交易:
3 (33.33%)
最好交易:
17.34 USD
最差交易:
-41.36 USD
毛利:
59.95 USD (4 358 pips)
毛利亏损:
-80.14 USD (5 042 pips)
最大连续赢利:
3 (9.66 USD)
最大连续盈利:
33.30 USD (2)
夏普比率:
-0.08
交易活动:
5.71%
最大入金加载:
25.53%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 小时
采收率:
-0.34
长期交易:
9 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.75
预期回报:
-2.24 USD
平均利润:
9.99 USD
平均损失:
-26.71 USD
最大连续失误:
2 (-59.42 USD)
最大连续亏损:
-59.42 USD (2)
每月增长:
-6.18%
算法交易:
77%
结余跌幅:
绝对:
42.43 USD
最大值:
59.42 USD (19.79%)
相对跌幅:
结余:
19.79% (59.42 USD)
净值:
24.90% (59.98 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD -20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD -684
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +17.34 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +9.66 USD
最大连续亏损: -59.42 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.14 05:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 04:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 09:44
Share of trading days is too low
2025.12.30 09:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 08:41
Share of trading days is too low
2025.12.30 08:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.27 01:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 01:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 01:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 01:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 01:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Gold Flow Trader Signal
每月50 USD
-6%
0
0
USD
627
USD
3
77%
9
66%
6%
0.74
-2.24
USD
25%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载