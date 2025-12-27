SinaisSeções
Maicon Rodrigues Reis

Gold Flow Trader Signal

Maicon Rodrigues Reis
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 -6%
XMGlobal-MT5 11
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
6 (66.66%)
Negociações com perda:
3 (33.33%)
Melhor negociação:
17.34 USD
Pior negociação:
-41.36 USD
Lucro bruto:
59.95 USD (4 358 pips)
Perda bruta:
-80.14 USD (5 042 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (9.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
33.30 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.08
Atividade de negociação:
5.71%
Depósito máximo carregado:
25.53%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.34
Negociações longas:
9 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.75
Valor esperado:
-2.24 USD
Lucro médio:
9.99 USD
Perda média:
-26.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-59.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-59.42 USD (2)
Crescimento mensal:
-6.18%
Algotrading:
77%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
42.43 USD
Máximo:
59.42 USD (19.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.79% (59.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.90% (59.98 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD -20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD -684
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +17.34 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +9.66 USD
Máxima perda consecutiva: -59.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.14 05:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 04:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 09:44
Share of trading days is too low
2025.12.30 09:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.30 08:41
Share of trading days is too low
2025.12.30 08:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.27 01:23
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 01:23
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 01:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 01:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 01:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
