- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
6 (66.66%)
Negociações com perda:
3 (33.33%)
Melhor negociação:
17.34 USD
Pior negociação:
-41.36 USD
Lucro bruto:
59.95 USD (4 358 pips)
Perda bruta:
-80.14 USD (5 042 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (9.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
33.30 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.08
Atividade de negociação:
5.71%
Depósito máximo carregado:
25.53%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
-0.34
Negociações longas:
9 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.75
Valor esperado:
-2.24 USD
Lucro médio:
9.99 USD
Perda média:
-26.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-59.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-59.42 USD (2)
Crescimento mensal:
-6.18%
Algotrading:
77%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
42.43 USD
Máximo:
59.42 USD (19.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.79% (59.42 USD)
Pelo Capital Líquido:
24.90% (59.98 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|-20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|-684
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17.34 USD
Pior negociação: -41 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +9.66 USD
Máxima perda consecutiva: -59.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
-6%
0
0
USD
USD
627
USD
USD
3
77%
9
66%
6%
0.74
-2.24
USD
USD
25%
1:500