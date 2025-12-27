- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
6 (66.66%)
손실 거래:
3 (33.33%)
최고의 거래:
17.34 USD
최악의 거래:
-41.36 USD
총 수익:
59.95 USD (4 358 pips)
총 손실:
-80.14 USD (5 042 pips)
연속 최대 이익:
3 (9.66 USD)
연속 최대 이익:
33.30 USD (2)
샤프 비율:
-0.08
거래 활동:
5.71%
최대 입금량:
25.53%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.34
롱(주식매수):
9 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
0.75
기대수익:
-2.24 USD
평균 이익:
9.99 USD
평균 손실:
-26.71 USD
연속 최대 손실:
2 (-59.42 USD)
연속 최대 손실:
-59.42 USD (2)
월별 성장률:
-6.18%
Algo 트레이딩:
77%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
42.43 USD
최대한의:
59.42 USD (19.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
19.79% (59.42 USD)
자본금별:
24.90% (59.98 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|-20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|-684
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +17.34 USD
최악의 거래: -41 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +9.66 USD
연속 최대 손실: -59.42 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
-6%
0
0
USD
USD
627
USD
USD
3
77%
9
66%
6%
0.74
-2.24
USD
USD
25%
1:500