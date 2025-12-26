СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / KT GOLD
Bhopal Singh Mehara

KT GOLD

Bhopal Singh Mehara
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 -12%
XelansMarkets-ECN
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
351
Прибыльных трейдов:
139 (39.60%)
Убыточных трейдов:
212 (60.40%)
Лучший трейд:
215.34 USD
Худший трейд:
-68.75 USD
Общая прибыль:
3 478.66 USD (67 438 pips)
Общий убыток:
-3 321.72 USD (65 740 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (175.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
456.70 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
13.00%
Макс. загрузка депозита:
23.16%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
179
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
0.28
Длинных трейдов:
249 (70.94%)
Коротких трейдов:
102 (29.06%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.45 USD
Средняя прибыль:
25.03 USD
Средний убыток:
-15.67 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-354.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-354.30 USD (11)
Прирост в месяц:
-11.78%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
111.45 USD
Максимальная:
563.53 USD (32.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.85% (563.53 USD)
По эквити:
6.25% (33.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.s 349
US30_12.s 1
GBPJPY.s 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.s 155
US30_12.s 2
GBPJPY.s 0
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.s 956
US30_12.s 712
GBPJPY.s 30
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +215.34 USD
Худший трейд: -69 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +175.29 USD
Макс. убыток в серии: -354.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XelansMarkets-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

MANUL TRADING 
Нет отзывов
2026.01.09 10:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.09 09:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 18:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 18:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 18:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 17:56
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 17:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 17:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 16:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 16:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 16:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 15:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.07 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 14:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 06:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 19:09
Share of days for 80% of growth is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
KT GOLD
99 USD в месяц
-12%
0
0
USD
541
USD
4
99%
351
39%
13%
1.04
0.45
USD
50%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.