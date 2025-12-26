- Прирост
Всего трейдов:
351
Прибыльных трейдов:
139 (39.60%)
Убыточных трейдов:
212 (60.40%)
Лучший трейд:
215.34 USD
Худший трейд:
-68.75 USD
Общая прибыль:
3 478.66 USD (67 438 pips)
Общий убыток:
-3 321.72 USD (65 740 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (175.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
456.70 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
13.00%
Макс. загрузка депозита:
23.16%
Последний трейд:
13 минут
Трейдов в неделю:
179
Ср. время удержания:
27 минут
Фактор восстановления:
0.28
Длинных трейдов:
249 (70.94%)
Коротких трейдов:
102 (29.06%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
0.45 USD
Средняя прибыль:
25.03 USD
Средний убыток:
-15.67 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-354.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-354.30 USD (11)
Прирост в месяц:
-11.78%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
111.45 USD
Максимальная:
563.53 USD (32.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.85% (563.53 USD)
По эквити:
6.25% (33.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|349
|US30_12.s
|1
|GBPJPY.s
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.s
|155
|US30_12.s
|2
|GBPJPY.s
|0
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.s
|956
|US30_12.s
|712
|GBPJPY.s
|30
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XelansMarkets-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
