- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
187
盈利交易:
72 (38.50%)
亏损交易:
115 (61.50%)
最好交易:
215.34 USD
最差交易:
-68.75 USD
毛利:
2 519.02 USD (47 359 pips)
毛利亏损:
-2 038.26 USD (37 876 pips)
最大连续赢利:
7 (175.29 USD)
最大连续盈利:
456.70 USD (4)
夏普比率:
0.08
交易活动:
6.92%
最大入金加载:
5.07%
最近交易:
48 几分钟前
每周交易:
25
平均持有时间:
42 分钟
采收率:
1.03
长期交易:
139 (74.33%)
短期交易:
48 (25.67%)
利润因子:
1.24
预期回报:
2.57 USD
平均利润:
34.99 USD
平均损失:
-17.72 USD
最大连续失误:
11 (-354.30 USD)
最大连续亏损:
-354.30 USD (11)
每月增长:
41.03%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
111.45 USD
最大值:
467.28 USD (30.80%)
相对跌幅:
结余:
32.97% (467.28 USD)
净值:
3.18% (43.19 USD)
- 入金加载
- 提取
最好交易: +215.34 USD
最差交易: -69 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +175.29 USD
最大连续亏损: -354.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XelansMarkets-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
