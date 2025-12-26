SinaisSeções
Bhopal Singh Mehara

KT GOLD

Bhopal Singh Mehara
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2025 40%
XelansMarkets-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
189
Negociações com lucro:
73 (38.62%)
Negociações com perda:
116 (61.38%)
Melhor negociação:
215.34 USD
Pior negociação:
-68.75 USD
Lucro bruto:
2 519.72 USD (47 373 pips)
Perda bruta:
-2 047.82 USD (38 115 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (175.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
456.70 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
6.92%
Depósito máximo carregado:
5.13%
Último negócio:
7 minutos atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
41 minutos
Fator de recuperação:
1.01
Negociações longas:
141 (74.60%)
Negociações curtas:
48 (25.40%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
2.50 USD
Lucro médio:
34.52 USD
Perda média:
-17.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-354.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-354.30 USD (11)
Crescimento mensal:
39.58%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
111.45 USD
Máximo:
467.28 USD (30.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.97% (467.28 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.18% (43.19 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.s 188
US30_12.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.s 470
US30_12.s 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.s 8.5K
US30_12.s 712
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XelansMarkets-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

MANUL TRADING 
Sem comentários
2026.01.05 06:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 04:58
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 08:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 23:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.28 23:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 15:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 14:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 13:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 13:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 12:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 10:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 03:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 03:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
KT GOLD
99 USD por mês
40%
0
0
USD
856
USD
3
100%
189
38%
7%
1.23
2.50
USD
33%
1:500
Copiar

