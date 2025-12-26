- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
190
利益トレード:
73 (38.42%)
損失トレード:
117 (61.58%)
ベストトレード:
215.34 USD
最悪のトレード:
-68.75 USD
総利益:
2 519.72 USD (47 373 pips)
総損失:
-2 062.57 USD (38 409 pips)
最大連続の勝ち:
7 (175.29 USD)
最大連続利益:
456.70 USD (4)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
6.92%
最大入金額:
5.27%
最近のトレード:
6 分前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
41 分
リカバリーファクター:
0.98
長いトレード:
142 (74.74%)
短いトレード:
48 (25.26%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
2.41 USD
平均利益:
34.52 USD
平均損失:
-17.63 USD
最大連続の負け:
11 (-354.30 USD)
最大連続損失:
-354.30 USD (11)
月間成長:
37.18%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
111.45 USD
最大の:
467.28 USD (30.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.97% (467.28 USD)
エクイティによる:
3.18% (43.19 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|189
|US30_12.s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|455
|US30_12.s
|2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|8.3K
|US30_12.s
|712
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +215.34 USD
最悪のトレード: -69 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +175.29 USD
最大連続損失: -354.30 USD
MANUL TRADING
