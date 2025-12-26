SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / KT GOLD
Bhopal Singh Mehara

KT GOLD

Bhopal Singh Mehara
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 37%
XelansMarkets-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
190
Gewinntrades:
73 (38.42%)
Verlusttrades:
117 (61.58%)
Bester Trade:
215.34 USD
Schlechtester Trade:
-68.75 USD
Bruttoprofit:
2 519.72 USD (47 373 pips)
Bruttoverlust:
-2 062.57 USD (38 409 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (175.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
456.70 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
6.92%
Max deposit load:
5.29%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
41 Minuten
Erholungsfaktor:
0.98
Long-Positionen:
142 (74.74%)
Short-Positionen:
48 (25.26%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
2.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
34.52 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-354.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-354.30 USD (11)
Wachstum pro Monat :
37.18%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
111.45 USD
Maximaler:
467.28 USD (30.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
32.97% (467.28 USD)
Kapital:
3.18% (43.19 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.s 189
US30_12.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.s 455
US30_12.s 2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.s 8.3K
US30_12.s 712
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +215.34 USD
Schlechtester Trade: -69 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +175.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -354.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XelansMarkets-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

MANUL TRADING 
Keine Bewertungen
2026.01.05 06:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 04:58
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 08:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 07:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 23:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.28 23:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 15:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 14:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 14:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 13:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 13:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 12:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 12:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 10:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.26 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.26 03:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 03:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
