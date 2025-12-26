- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
2 (25.00%)
Убыточных трейдов:
6 (75.00%)
Лучший трейд:
2.48 USD
Худший трейд:
-43.15 USD
Общая прибыль:
4.47 USD (4 459 pips)
Общий убыток:
-118.05 USD (82 771 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (4.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
4.47 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.86
Торговая активность:
1.58%
Макс. загрузка депозита:
23.20%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
2 (25.00%)
Коротких трейдов:
6 (75.00%)
Профит фактор:
0.04
Мат. ожидание:
-14.20 USD
Средняя прибыль:
2.24 USD
Средний убыток:
-19.68 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-112.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-112.27 USD (5)
Прирост в месяц:
-45.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
113.58 USD
Максимальная:
113.58 USD (45.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
45.43% (113.58 USD)
По эквити:
21.14% (52.61 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-114
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-78K
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.48 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4.47 USD
Макс. убыток в серии: -112.27 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Нет отзывов
