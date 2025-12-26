- Incremento
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
2 (25.00%)
Transacciones Irrentables:
6 (75.00%)
Mejor transacción:
2.48 USD
Peor transacción:
-43.15 USD
Beneficio Bruto:
4.47 USD (4 459 pips)
Pérdidas Brutas:
-118.05 USD (82 771 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (4.47 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4.47 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.86
Actividad comercial:
1.58%
Carga máxima del depósito:
23.20%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
14 minutos
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
2 (25.00%)
Transacciones Cortas:
6 (75.00%)
Factor de Beneficio:
0.04
Beneficio Esperado:
-14.20 USD
Beneficio medio:
2.24 USD
Pérdidas medias:
-19.68 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-112.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-112.27 USD (5)
Crecimiento al mes:
-45.43%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
113.58 USD
Máxima:
113.58 USD (45.43%)
Reducción relativa:
De balance:
45.43% (113.58 USD)
De fondos:
21.14% (52.61 USD)
Distribución
Símbolo
Transacciones
Sell
Buy
XAUUSD
8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo
Beneficio Bruto, USD
Loss, USD
Beneficio, USD
XAUUSD
-114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo
Beneficio Bruto, pips
Loss, pips
Beneficio, pips
XAUUSD
-78K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Deposit load
Reducción
Mejor transacción: +2.48 USD
Peor transacción: -43 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +4.47 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -112.27 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
|
FxPro-MT5
14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-45%
0
0
USD
USD
286
USD
USD
1
0%
8
25%
2%
0.03
-14.20
USD
USD
45%
1:500