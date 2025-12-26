- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
2 (25.00%)
亏损交易:
6 (75.00%)
最好交易:
2.48 USD
最差交易:
-43.15 USD
毛利:
4.47 USD (4 459 pips)
毛利亏损:
-118.05 USD (82 771 pips)
最大连续赢利:
2 (4.47 USD)
最大连续盈利:
4.47 USD (2)
夏普比率:
-0.86
交易活动:
1.58%
最大入金加载:
23.20%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
-1.00
长期交易:
2 (25.00%)
短期交易:
6 (75.00%)
利润因子:
0.04
预期回报:
-14.20 USD
平均利润:
2.24 USD
平均损失:
-19.68 USD
最大连续失误:
5 (-112.27 USD)
最大连续亏损:
-112.27 USD (5)
每月增长:
-45.43%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
113.58 USD
最大值:
113.58 USD (45.43%)
相对跌幅:
结余:
45.43% (113.58 USD)
净值:
21.14% (52.61 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-78K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.48 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +4.47 USD
最大连续亏损: -112.27 USD
