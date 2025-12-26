- Wachstum
Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
2 (25.00%)
Verlusttrades:
6 (75.00%)
Bester Trade:
2.48 USD
Schlechtester Trade:
-43.15 USD
Bruttoprofit:
4.47 USD (4 459 pips)
Bruttoverlust:
-118.05 USD (82 771 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (4.47 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4.47 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.86
Trading-Aktivität:
1.58%
Max deposit load:
23.20%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
14 Minuten
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
2 (25.00%)
Short-Positionen:
6 (75.00%)
Profit-Faktor:
0.04
Mathematische Gewinnerwartung:
-14.20 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-19.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-112.27 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-112.27 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-45.43%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
113.58 USD
Maximaler:
113.58 USD (45.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
45.43% (113.58 USD)
Kapital:
21.14% (52.61 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-78K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2.48 USD
Schlechtester Trade: -43 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.47 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -112.27 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-45%
0
0
USD
USD
286
USD
USD
1
0%
8
25%
2%
0.03
-14.20
USD
USD
45%
1:500